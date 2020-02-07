ميليشيات حفتر تقصف مطار معيتيقة ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، مساء الجمعة، تعليق حركة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، إثر تعرضه لقصف صاروخي من جانب مليشيات خليفة حفتر.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار (غير حكومية) عن وكيل وزارة المواصلات الليبي هشام أبوشكيوات قوله إنه تم تعليق حركة الملاحة بمطار معيتيقة مؤقتا بعد قصفه بقذائف صاروخية.

الأمر نفسه أكده الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي في تصريحات.

وقال المجعي إن مطار معيتيقة تعرض اليوم لقصف صاروخي مصدره مليشيات حفتر ولم تحدث أي خسائر بشرية نتيجة الاستهداف.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة دولية، شد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.