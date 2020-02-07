نيران قوات الأسد تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط بقاعدة حميميم

هبطت طائرة ركاب إيرباص 320 تقل 172 راكباً اضطرارياً في قاعدة حميميم الجوية باللاذقية بعد تعرضها لنيران أنظمة الدفاع الجوي للنظام السوري.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن طائرة تقل 172 راكباً كانت تستعد للهبوط بمطار دمشق الدولي قادمة من طهران، كادت تتعرض لنيران دفاع النظام الجوي السوري وتم نقل الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وأضاف البيان أنه "بعد الساعة الثانية من صباح يوم الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئاً بثمانية صواريخ جو–أرض في ضواحي دمشق. وأثناء صد الغارة الإسرائيلية، استخدمت القوات السورية بنشاط أنظمة الدفاع الجوي."