ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تشخيص ‌‎إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في البلاد 7 حالات منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة.

وشددت على فاعلية نظام الإبلاغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في الإمارات بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالإمارات.

وفي الصين ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس الجديد إلى 717 يوم السبت.

وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ) الذي ينتمي إلى نفس سلالة فيروس كورونا المستجدّ.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.