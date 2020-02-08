استشهاد جندي تركي وإصابة 4 إثر انقلاب مركبتهم في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد جندي وإصابة 4 آخرين، جراء حادث في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته السبت، إن 5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام.

وأشار البيان إلى استشهاد أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.