القوات الأمريكية تبني قاعدة عسكرية في الحسكة السورية

شرعت القوات الأمريكية التي تبدي أولوية للتمركز في حقول النفط بسوريا، بتأسيس قاعدة جديدة إضافة لرفع علمها فوق نقطة عسكرية كانت بيد إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في محافظة الحسكة.

وأوردت الأناضول نقلاً عن مصادر ميدانية موثوقة، السبت، أن القوات الأمريكية بدأت بتأسيس قاعدة عسكرية في بلدة "تل براك" الواقعة على الطريق المؤدية لحقل الرميلان، على بعد 40 كم شمال شرقي مدينة الحسكة، تزامنا مع المحاولات الروسية للوصول إلى الحقل النفطي.

ولفتت إلى أن الجيش الأمريكي أرسل العديد من الآليات ومواد البناء، لهذا الغرض، من العراق إلى سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي، خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية رفعت علمها على برج وسط البلدة، فيما قامت مروحيات بجولات استطلاعية فوق المنطقة التي ستقام فيها القاعدة.

وتواصل آليات البناء العاملة بتشييد القاعدة، عملها منذ الاثنين الماضي، شمالي البلدة.

في سياق متصل، بدأ الجيش الأمريكي الذي ينتشر قي حقول النفط في محافظة دير الزور أيضا، الجمعة، بتحويل مبنى احتله إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا في حي غويران بمدينة الحسكة إلى نقطة عسكرية.

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة أمريكية مرتقبة لجعل مدينة الحسكة مركزا لإدارة الحقول النفطية.

وتنتشر القوات الأمريكية في 11 قاعدة ونقطة عسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في كل الحسكة، والرقة، ودير الزور، شمال شرق البلاد.

وكثفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، إرسال تعزيزات إلى قواعدها شرقي وشمال شرقي سوريا، والتي تقع معظمها قرب حقول النفط السورية.