رئيس البرلمان الكويتي يلقي بـصفقة القرن في سلة المهملات

أمسك رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، السبت، بنسخة من "صفقة القرن" المزعومة وألقى بها في سلسة المهملات، مؤكدا أن تلك الصفقة "ولدت ميتة" و"مكانها مزبلة التاريخ".

تصرف الغانم جاء خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، وسط تصفيق كبير من الوفود العربية المشاركة.

وأثناء إلقاء نسخة من "صفقة القرن"، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي: "باسم الشعوب العربية والإسلامية وشرفاء العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ".

وأكد الغانم أن "صفقة القرن ولدت ميتة، ولن تنفع ألف إدارة، وألف مؤسسة دعاية وإعلان في تسويقها".

وتابع: "من يريد أن يسوق لتسوية سلمية عليه أن يعمل من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض سعيا لسلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

واعتبر أن "توقيت صفقة القرن غير ناضج وينم عن سذاجة غريبة وتسرع مثار سخرية".

وأشار أن الصفقة الأمريكية "مرفوضة من صاحب القضية نفسه (الفلسطينيين) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كما أنها مرفوضة من العرب، قيادات وحكومات ونخبا وشعوبا، ومرفوضة إسلاميا من الرباط إلى جاكرتا".

واعتبر أن "كل صوت يحاول تصوير اجتماعاتنا على أنها محفل لتبادل الخطب الرنانة، هو صوت مشبوه". وشدد الغانم على أن "فلسطين والقدس ستعود عاجلاً أم آجلاً".

وفي البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أجمع رؤساء وممثلو البرلمانات العربية على رفضهم "صفقة القرن" المزعومة.