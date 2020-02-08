مراقبون دوليون: الإمارات ترسل 3 طائرات شحن لمليشيات "حفتر"

أفاد مراقبون لحركة الملاحة الجوية الدولية، أن 3 طائرات شحن أقلعت من الإمارات العربية المتحدة، متجهة إلى شرقي ليبيا، مساء الجمعة.

وأوضح عدة مراقبين موثوقين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أرسلت في الفترة بين تاريخي (12-26) يناير 37 طائرة شحن إلى ليبيا، وعدد الرحلات اليومية يراوح من 2 إلى 3.

وأضافوا أنه تم رصد 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أبو ظبي العسكري، مساء الجمعة ، اتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر..

وبذلك يرتفع عدد طائرات الشحن الإماراتية إلى مليشيات حفتر، إلى 40 طائرة في الفترة من 12 يناير/ كانون الثاني الماضي حتى الجمعة.

واعتبارا من موعد بدء وقف إطلاق النار في ليبيا، بتاريخ 12 يناير الماضي، تم رصد كثير من التعزيزات الإماراتية جوا وبرا عبر الحدود المصرية.

وتشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإمارتية محملة بتعزيزات عسكرية، وعناصر مرتزقة دعما لمليشيات حفتر.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة دولية، شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.