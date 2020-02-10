مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين في تفجير إرهابي بمدينة عفرين السورية

قتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، الإثنين، جراء تفجير إرهابي بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية أن سيارة مفخخة انفجرت بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.

وأسفر التفجير عن مقتل 4 مدنيين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجروح، حالات بعضهم خطيرة.

وسارعت طواقم الإطفاء إلى إطفاء حريق اندلع جراء التفجير.

وفي 18 مارس/ آذار 2018، طهّر الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، مدينة عفرين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في إطار عملية "غصن الزيتون".

إلا أن خلايا التنظيم تقوم بأعمال إرهابية في المنطقة بين الحين والآخر.

وقالت مصادر أمنية إن التنظيم الإرهابي يتهرب من تبني العمليات التي يشنها في المنطقة لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.