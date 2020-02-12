إصابة مراسل حربي للنظام خلال مرافقته قوات الأسد في معارك ريف حلب الغربي

أصيب المراسل الحربي التابع للنظام السوري، شادي حلوة، اليوم الأربعاء، خلال مرافقته لقوات النظام على طريق دمشق - حلب الدولي

وأفادت وسائل إعلام تابعة للنظام بإصابة عدد من مراسليها، بينهم شادي حلوة نتيجة استهدافهم من قبل فصائل الجيش الوطني السوري خلال معارك غرب حلب.

وظهر حلوة على شاشات النظام السوري وعلى وجهه بعض الدماء بعد ورود أنباء عن مقتله إثر استهداف سيارة كانت تقله.

وعرف حلوة بمرافقته الدائمة لضباط الأسد ولا سيما العميد سهيل الحسن، وظهر في مقاطع فيديو عديدة تعمد التقاط صور "السيلفي" مع أسرى الفصائل المقاتلة وأخرى بين الجثث، كما عرف عنه تلفيقه للعديد من الأحداث في محافظة حلب.