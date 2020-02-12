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مقاتلات أمريكية تقصف مواقع للنظام شمالي شرقي سوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.02.2020 15:17
آخر تحديث في 13.02.2020 07:23
مقاتلات أمريكية تقصف مواقع للنظام شمالي شرقي سوريا

قصفت مقاتلات أمريكية مواقع للنظام شمالي محافظة الحسكة، شرقي سوريا، وذلك بعد اعتراض عناصر النظام عربات مدرعة أمريكية كانت تقوم بدورية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، أن مسلحين تابعين للنظام اعترضوا دورية أمريكية في قرية خربة عمو، جنوب مدينة القاملشي بالقرب من الطريق الواصل لمدينة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى إطلاق نار عقب اعتراض الدورية، ما أدى إلى مقتل عنصر من قوات النظام.

ولفتت المصادر إلى أن مقاتلات أمريكية انطلقت بعد وقت قصير من اعتراض الدورية، من قواعدها في الحسكة، واستهدفت موقعين على الأقل للنظام في قرية خربة عمو، فيما لم تتضح بعد حجم خسائر النظام جراء القصف.

وأضافت المصادر أن تعزيزات أمريكية يرافقها حوامات في طريقها حالياً إلى المنطقة التي تم اعتراض الدورية فيها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة شرعت مؤخراً بإنشاء نقطة عسكرية في مدينة الحسكة وقاعدة في شماله.

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