المغرب ينفي شراء حافلات مستعملة للنقل العام من إسرائيل

نفى حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي) وجود أية نية لدى مجلس جماعة (محافظة) الدار البيضاء استيراد حافلات للنقل العام من إسرائيل.



وقال الحزب، الذي ينتمي إليه عمدة المدينة، عبر موقعه الإلكتروني، إن "الخبر لا ينبني على أي أساس من الصحة".



وزاد: "لم ولن يتم استيراد أي حافلة إسرائيلية للنقل العمومي".



وتابع: "ما تم نشره بهذا الخصوص، على بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، غير صحيح إطلاقا".



وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت إن "حافلات إسرائيلية مستعملة ستجوب شوارع الدار البيضاء، في الأسابيع المقبلة".



ونقل موقع "هسبريس"، الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام إيطالية أن "روما رفضت الترخيص لحافلات إسرائيلية مستعملة، الأمر الذي دفع إلى تحويلها في عملية شبه سرية إلى المغرب".



وقالت صحيفة "إلميساجيرو" الايطالية إن "وكالة النقل الحضري بالعاصمة روما، قامت بشراء 70 حافلة إسرائيلية، بمبلغ يناهز 4.6 ملايين يورو، غير أن السلطات المحلية رفضت ترخيصها أيار/مايو الماضي لأن عمرها يزيد عن عشر سنوات".



ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفى المغرب بشكل قاطع وجود أي علاقات تجارية تربطه بإسرائيل.



وقال الناطق باسم الحكومة حسن عبيابة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، إن "الموقف الرسمي للمملكة المغربية هو أنه لا توجد أي علاقة تجارية مع إسرائيل".