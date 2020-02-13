صاروخا كاتيوشا يستهدفان قاعدة تضم جنوداً أمريكيين شمال العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بسقوط صاروخين داخل قاعدة عسكرية تستضيف جنودا أمريكيين في محافظة كركوك (شمال)، دون وقوع إصابات بشرية، وفق معلومات أولية.

وقال المصدر، وهو ضابط في الجيش برتبة نقيب، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا أطلقهما مجهولون، سقطا داخل قاعدة 'كي وان' القريبة من مدينة كركوك".

وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع إصابات بشرية، مشيرا إلى أن القوات العراقية والأمريكية تمشط محيط القاعدة، وعثرت على صواريخ معدة للإطلاق.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، قتل متعهد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على القاعدة نفسها.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة، قتل في أحدها متعاقد مدني أمريكي قرب كركوك.

وازدادت وتيرة هذه الهجمات في أعقاب مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.