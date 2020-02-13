"قوات الوفاق" تعلن صد هجوم لمليشيات حفتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، صد هجوم لمليشيات خليفة حفتر على محور المشروع جنوب العاصمة طرابلس وذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يدعم وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي أن مليشيات حفتر هي من بادرت بهجوم بري وتم صد الهجوم وإفشاله.

واضاف المجعي ان قواتهم الآن بدأت في إحراز تقدمات بعدما تمكنت من صد الهجوم ولا تزال المعارك مستمرة.

وصادق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، ومليشيات خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحصل مشروع قرار مجلس الأمن، وهو برقم 2510، على موافقة 14 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15)، فيما امتنعت روسيا (تمتلك حق النقض) عن التصويت.

وبوتيرة يومية، تخرق مليشيات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصمة.