إسقاط مروحية ثانية للنظام السوري بريف حلب

ذكرت تقارير محلية سورية اليوم الجمعة أن مروحية تابعة لنظام بشار الأسد أسقطت في ريف محافظة حلب غرب سوريا.

وحسب لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم إسقاط المروحية بالقرب من غرب حلب.

#متابعة - سقوط مروحية ثانية للنظام في ريف حلب الغربي حسب تقارير محلية pic.twitter.com/FAotKT0Gl7 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) February 14, 2020

وقام الجيش التركي بالانتقام من قوات نظام الأسد، فيما عزز الجيش نقاط المراقبة في إدلب في أعقاب هجومين شنهما النظام، مما أسفر عن استشهاد 13 جنديًا تركيًا ومدنيًا وجرح 45 آخرين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا ستضرب جميع الأهداف التي تعتبرها تهديدًا، في حين أكد مجددًا أن تركيا تتوقع أن يتراجع نظام الأسد بعيدا عن نقاط المراقبة بنهاية شهر فبراير أو يواجه العواقب.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عزم تركيا على ضمان الأمن في إدلب، مشيرًا إلى أن بلاده لديها خطط بديلة إذا فشل كل شيء.