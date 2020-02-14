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إسقاط مروحية ثانية للنظام السوري بريف حلب

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.02.2020 15:12
آخر تحديث في 15.02.2020 04:21
إسقاط مروحية ثانية للنظام السوري بريف حلب

ذكرت تقارير محلية سورية اليوم الجمعة أن مروحية تابعة لنظام بشار الأسد أسقطت في ريف محافظة حلب غرب سوريا.

وحسب لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم إسقاط المروحية بالقرب من غرب حلب.

وقام الجيش التركي بالانتقام من قوات نظام الأسد، فيما عزز الجيش نقاط المراقبة في إدلب في أعقاب هجومين شنهما النظام، مما أسفر عن استشهاد 13 جنديًا تركيًا ومدنيًا وجرح 45 آخرين.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا ستضرب جميع الأهداف التي تعتبرها تهديدًا، في حين أكد مجددًا أن تركيا تتوقع أن يتراجع نظام الأسد بعيدا عن نقاط المراقبة بنهاية شهر فبراير أو يواجه العواقب.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عزم تركيا على ضمان الأمن في إدلب، مشيرًا إلى أن بلاده لديها خطط بديلة إذا فشل كل شيء.

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