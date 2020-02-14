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مصر تعلن رصد أول إصابة بـ"كورونا" الجديد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.02.2020 20:40
آخر تحديث في 15.02.2020 04:24
مصر تعلن رصد أول إصابة بـكورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، رصد أول إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية بالحالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أنه تم عزل الحالة في أحد المستشفيات، ويجري متابعتها صحياً، دون الإشارة إلى تفاصيل عن هويتها.

وأضافت أنها اتخذت كذلك اجراءات وقائية حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء تحاليل لازمة جاءت سلبية، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما.

وتعد مصر الدولة العربية الثانية التي تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإمارات التي رصدت حتى اليوم 8 حالات.

وظهر "كورونا الجديد"، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس في الصين ألفاً و381، والمصابين 63 ألفا و851 شخصا.

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