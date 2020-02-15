قطر: جهود حل الأزمة الخليجية لم تنجح وعلّقت مطلع يناير

كشف وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، السبت، عن "تعليق " جهود حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ صيف 2017.

جاء ذلك حسب ما نقلته فضائية "الجزيرة مباشر" القطرية، في أنباء عاجلة عبر حسابها الموثق بـ"تويتر".

وقال وزير الخارجية القطري، الذي يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، إن "جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع يناير (كانون الثاني الماضي)".

وأضاف: "نحتاج إلى اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقطر تعتقد بقوة الحوار".

وقبل أيام، نقلت وسائل إعلام غربية، عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة"، إن المحادثات بين قطر والسعودية انهارت عقب بدئها بمدة وجيزة.

وانطلقت، الجمعة، النسخة الـ 56 من مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة أكثر من 500 شخصية بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة.