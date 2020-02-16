الإمارات تسجل الإصابة التاسعة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تسجيل الإصابة التاسعة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأن "الحالة الجديدة المصابة بمرض فيروس كورونا هي لمواطن صيني عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة".

وأضافت أنه تم رصد الإصابة الجديدة عبر "الفحص الدوري المستمر"، دون تقديم توضيحات بهذا الخصوص.

و بهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 9 حالات، شفيت 3 حالات منها، وفق المصدر ذاته.

وتخضع الحالات الستة المتبقية لـ"الرعاية والمتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى"، حسب "وام".

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا".