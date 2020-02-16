وزارة الدفاع العراقية: استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بـ4 صواريخ

قالت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، إن 4 صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) في بيان لها إن "أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل السبت"، دون توضيح الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وأضافت أن "ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء غير أن الرابع سقط في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما ألحق أضرارا مادية، دون وقوع خسائر بشرية".

وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة.

ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات.