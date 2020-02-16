عُمان: كثرة السفن العسكرية في مضيق "هرمز" قد تزيد التوتر في المنطقة

حذر وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الأحد، من أن وجود السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز ربما يؤدي إلى "زيادة في حدة التوتر بالمنطقة".

جاء ذلك خلال جلسة خُصصت لبحث التوتر في منطقة الخليج العربي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يختتم أعماله الأحد.

وقال بن علوي إن "وجود السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر بالمنطقة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، منذ أشهر، توترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية ودول إقليمية حليفها لها، في مقدمتها السعودية، من جهة أخرى، على خلفية ملفات عديدة.

ومن هذه الملفات حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأمن منشآت الطاقة في الخليج، والبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليمان، في غارة جوية أمريكية بالعراق، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف بن علوي: "لدى البعض الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة".

لكنه استبعد حدوث أية مواجهة عسكرية حاليًا، مشددًا على أن بلاده تعمل على خفض حدة التوتر في منطقة الخليج العربي.

وتابع: "نتواصل مع الولايات المتحدة وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، لدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما".

ووصف إيران بأنها "دولة كبيرة وجارة"، و"إذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورًا بالسلم".