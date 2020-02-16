قوات الأسد توسع سيطرتها في ريف حلب الغربي بوتيرة متسارعة

وسعت قوات النظام السوري سيطرتها في ريف حلب الغربي في شمال سوريا إثر معارك ضارية خاضتها مع فصائل المعارضة السورية في المنطقة.

وبعد سيطرتها الأسبوع الماضي على كامل الطريق الدولي حلب - دمشق والذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأت قوات النظام بالتقدم في المناطق المحيطة بحلب تدريجياً.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سيطرت قوات النظام على كامل القرى والبلدات المحيطة بمدينة حلب للمرة الأولى منذ عام 2012، لتتمكن بذلك من تأمين المدينة بالكامل".

وأوضح أن قوات النظام "حققت تقدماً سريعاً في ريفي حلب الشمالي والغربي" إثر معارك وغارات شنتها طائرات حربية سورية وروسية على المنطقة.

وسيطرت قوات النظام الأحد، وفق المرصد والإعلام السوري الرسمي، على نحو 30 قرية وبلدة شمال وغرب حلب، أبرزها حريتان وعندان وكفرحمرة.