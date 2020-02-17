إضراب مفاجئ يعرقل انتظام رحلات جوية في الجزائر

نفذ مضيفو رحلات طيران عاملون في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية، الاثنين، إضرابا عن العمل غير معلن عنه، تسبب في اضطراب وتذبذب في عدد من الرحلات الداخلية والدولية.

جاء ذلك، وفق بيان مقتضب للخطوط الجزائرية، لفتت فيه إلى أن حركة احتجاجية غير معلنة لأطقم الملاحة التجارية (المضيفون)، تسببت في اضطراب الرحلات الداخلية والدولية، دون تفاصيل عن عددها.

وحسب مصدر نقابي في "الجوية الجزائرية"، فضل عدم ذكر اسمه، فإن الحركة الاحتجاجية سببها عدم وفاء إدارة الشركة بوعود قدمتها منذ أكثر من عامين، تتعلق بمطالب مهنية واجتماعية بينها زيادة الأجور.

ووفق المصدر، فإن "الإدارة رفضت التحاور مع النقابة على أساس المطالب التي كانت قد تعهدت بتسويتها قبل ما يزيد عن عامين".

ومست الحركة الاحتجاجية مطار الجزائر العاصمة (هواري بومدين)، الأكبر والأهم في البلاد.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تسبب حركة احتجاجية مشابهة استمرت لساعات في اضطرابات وتأخير عدد من الرحلات الدولية والداخلية في عدة مطارات جزائرية.

بالتوازي مع ذلك، شهدت حركة الطيران الجوية اليوم في مطار هواري بومدين اضطرابات، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بسبب الضباب الكثيف.

وحسب بيان الخطوط الجزائرية، فإن الضباب تسبب في تحويل عدد من الرحلات وتأخير انطلاق أخرى من مطار العاصمة.