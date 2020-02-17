ترامب يدعو روسيا للتوقف عن المشاركة في فظائع النظام السوري

شكر الرئيس دونالد ترامب شكر نظيره التركي رجب طيب أردوغان لجهوده الرامية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، الأحد، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين أردوغان وترامب السبت الفائت.

وقال دير إن ترامب أبلغ نظيره التركي قلقه الشديد إزاء العنف المتصاعد في إدلب.

وأعرب عن رغبته في أن توقف روسيا دعمها للنظام السوري، وإنهاء الحرب الداخلية عن طريق الحل السياسي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا روسيا إلى إنهاء دعمها فيما يرتكبه النظام السوري من "فظائع"، مشدداً على خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وأعرب ترامب في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عن خشيته من العنف في إدلب (...) وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الاسد"، وفق البيت الابيض.

وقد بحث الرئيسان في الاتصال يوم السبت، العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات في المنطقة.

وورد في بيان للرئاسة التركية، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول طرق إنهاء الأزمة في إدلب السورية دون تأخير، مؤكدين عدم قبول هجمات النظام التي استهدفت الجنود الأتراك في هذه المنطقة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيسان خلال الاتصال أهمية إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

كما اتفقا على استئناف المفاوضات لرفع حجم التجارة البينية إلى 100 مليار دولار.