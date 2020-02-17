غارات روسية على ريف حلب تخرج مستشفيين عن الخدمة

خرج مستشفيان عن الخدمة في ريف محافظة حلب السورية، الاثنين، جراء تعرضهما لقصف جوي روسي.

وأفاد مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أن طائرات روسية شنّت غارات على مدينة كفرنبل في محافظة إدلب (شمال)، وقرى بسنقول، ومصيبين، والأربعين، ورامي، وحاس، إلى جانب استهدافها مدينة دارة عزة، وبلدة الأتارب وقرية تقاد في الريف الغربي لمحافظة حلب (شمال).

ووفق المعلومات التي أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فقد استهدفت المقاتلات الروسية في دارة عزة، مستشفيي الفردوس وكنانة.

وأكد الدفاع المدني أن الغارات الروسية على المستشفيين، أدت إلى خروجهما من الخدمة وإصابة حارس.

وترجّح المعارضة السورية إمكانية ازدياد وتيرة القصف الروسي في دارة عزة، في حال تقدم قوات النظام السوري بالمنطقة من أجل قطع الطريق الواصل بين مدينة عفرين بمحافظة حلب، مع محافظة إدلب.