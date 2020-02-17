القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

غارات روسية على ريف حلب تخرج مستشفيين عن الخدمة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.02.2020 16:32
آخر تحديث في 17.02.2020 16:36
غارات روسية على بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي غارات روسية على بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي

خرج مستشفيان عن الخدمة في ريف محافظة حلب السورية، الاثنين، جراء تعرضهما لقصف جوي روسي.

وأفاد مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أن طائرات روسية شنّت غارات على مدينة كفرنبل في محافظة إدلب (شمال)، وقرى بسنقول، ومصيبين، والأربعين، ورامي، وحاس، إلى جانب استهدافها مدينة دارة عزة، وبلدة الأتارب وقرية تقاد في الريف الغربي لمحافظة حلب (شمال).

ووفق المعلومات التي أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، فقد استهدفت المقاتلات الروسية في دارة عزة، مستشفيي الفردوس وكنانة.

وأكد الدفاع المدني أن الغارات الروسية على المستشفيين، أدت إلى خروجهما من الخدمة وإصابة حارس.

وترجّح المعارضة السورية إمكانية ازدياد وتيرة القصف الروسي في دارة عزة، في حال تقدم قوات النظام السوري بالمنطقة من أجل قطع الطريق الواصل بين مدينة عفرين بمحافظة حلب، مع محافظة إدلب.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته أن إسرائيل تقيم علاقات...
مختارات