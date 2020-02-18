الأردن يعلن حالة الطوارئ "القصوى" لمواجهة غزو الجراد الصحراوي

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "القصوى" بسبب غزو أسراب من الجراد الصحراوي مناطق قريبة من حدود البلاد مع السعودية.

ووفق بيان للوزارة، أوعز وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، برفع حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من المتوسطة إلى القصوى.

ويأتي القرار "بناءً على المتابعة الدائمة والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر أظهرت وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية السعودية، وخاصة منطقة حايل التي تبعد 500 كم عن الحدود الأردنية السعودية".

وبيّن الشحاحدة أن "هناك متابعة حثيثة لتحركات أسراب الجراد الصحراوي القادمة للأراضي السعودية من اليمن".

وأكد الوزير على "جاهزية كافة الكوادر المؤهلة والمدربة في الوزارة الزراعة، إضافة الى الجهات المساندة".

ولفت إلى أنه "تم تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية في العاصمة عمان والفرعية في المنطقة الجنوبية للأردن".

وأشار إلى "وجود متابعة لنشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الآغذية والزراعة (الفاو)، وحركة الرياح ودورها في تعديل مسار الجراد على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة".

وشهد الأردن خلال الأعوام الماضية ظهور أسراب ضخمة من الجراد، ضمن موجات اجتاحت العديد من الدول.

جدير بالذكر أن 40 - 80 مليون من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلو متر المربع الواحد، يستهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما يكفي لـ 35 ألف إنسان.