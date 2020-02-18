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مناورات إسرائيلية بالمدفعية الثقيلة في مزارع شبعا اللبنانية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.02.2020 13:45
آخر تحديث في 18.02.2020 13:49
جنود إسرائيليون قرب السياج الحدودي مع لبنان أرشيفية جنود إسرائيليون قرب السياج الحدودي مع لبنان (أرشيفية)

تجري قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مناورات حية بالمدفعية ثقيلة، في منطقة مزارع شبعا المحتلة قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أنه "يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة، دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى القرى المحررة المحاذية".

وأوضح إعلام محلي لبناني أن "الانفجارات ناجمة عن مناورات يجريها الجيش الإسرائيلي".

وكان المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، قد أعلن في 2 فبراير/ شباط الجاري، عن نية الجيش تنفيذ تلك المناورات.

وأفاد أدرعي أن "المناورات التي يقوم بها الجيش تهدف للحفاظ على جاهزية القوات على جميع الجبهات في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020".

وأضاف: "تشمل المناورات التعاون بين القيادتيْن الشمالية والجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات".

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