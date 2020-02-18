مليشيات حفتر تقصف ميناء طرابلس للمرة الثانية

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، أن مليشيات خليفة حفتر، استهدفت ميناء العاصمة طرابلس، للمرة الثانية، وذلك بعد استهدافه صباحا.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إن "مليشيات خليفة حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري مرة أخرى الثلاثاء، بعدد من الصواريخ".

وأضاف المجعي، أن "القصف يهدف إلى إرهاب الناس، وزيادة تأزيم الأزمة".

وسجلت مصلحة الموانئ التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، خسائر مادية كبيرة، نتيجة استهداف مليشيات حفتر، ميناء طرابلس البحري (تجاري).

وأوضح بيان للمركز الإعلامي، أنه بحسب تقييمات أولية، فإن تلك "الخسائر الكبيرة"، كانت على مستوى السفن التجارية والبضائع الخاصة بالمواطنين.

وأشار البيان، إلى أن القصف كان على بُعد أمتار من ميدان الشهداء، الذي شهد، الاثنين، احتفالا بالذكرى التاسعة لـ"ثورة 17 فبراير (شباط)"، التي أطاحت نظام الراحل معمر القذافي.