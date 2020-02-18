وزير الخارجية الجزائري يزور العاصمة الليبية

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان باستقباله نظيره في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا).

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للمسؤول الجزائري، بعد زيارته لبنغازي في الخامس من فبراير/شباط الجاري ولقائه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وسبق أن نفى بوقادوم ما تردد بشأن توتر بينه وبين حكومة الوفاق الليبية عقب زيارته لشرق ليبيا، بداية الشهر.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الوزير الجزائري سيلتقي في وقت لاحق الثلاثاء، رئيس المجلس فائز السراج، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتجري الجزائر، خلال الأسابيع الأخيرة، تحركات دبلوماسية بشأن الأزمة الليبية؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وإطلاق مسار سياسي لحل الأزمة واستقبلت عدة مسؤولين أجانب وليبيين من طرفي الأزمة.