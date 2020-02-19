المجلس الرئاسي الليبي يعلن تعليق كافة المفاوضات مع حفتر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية خليفة حفتر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السراج الأربعاء، لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، بعد ساعات من إعلان المجلس تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية بجنيف نتيجة تكرار خرق مليشيات حفتر لوقف إطلاق النار.

والثلاثاء، أعلن المجلس الرئاسي للحكومة المعترف بها دوليًا، تعليق مشاركته في محادثات جنيف العسكرية، بعد قصف ميليشيات حفتر، لميناء طرابلس البحري، ما أودى بحياة 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وفي وقت سابق الأربعاء، نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة، بقصف مليشيات حفتر لميناء العاصمة طرابلس، والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا.

وأضافت البعثة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القصف كاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت باخرة نقل الغاز المسال.

وأعربت البعثة عن أملها باستئناف الحوار العسكري بجنيف، بعد إعلان المجلس الرئاسي تعليق مشاركته بالمحادثات.

ودعت إلى وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية خاصة توسيع رقعة القتال، والعودة للحوار سبيلاً وحيداً لإنهاء الأزمة.

وتشن ميليشيات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.