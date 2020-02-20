اتفاق تجاري بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة تصدير متبادل

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تفاصيل اتفاق مع إسرائيل ينهي "توترات التجارة" بين البلدين ظهرت مطلع فبراير/ شباط الجاري.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، في بيان، اليوم، إن سريان الاتفاق التجاري الذي تم بلورته بوساطة دولية، مع الجانب الإسرائيلي، سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتين، تراجع إسرائيل عن قرارها منع تصدير السلع الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، بعد مباحثات مباشرة وغير مباشرة عبر أطراف دولية.

وقال "العسيلي" إن "إسرائيل تراجعت عن قرارها منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية، وأنهت إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية".

وينص الاتفاق على إتاحة الفرصة للجانب الفلسطيني، "استيراد العجول بشكل مباشر من مختلف دول العالم دون قيود، في حين يتاح الاستيراد من إسرائيل وفق الاحتياج".

وقررت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات، والاستيراد مباشرة من الخارج.

وزاد الوزير: "كذلك نجحنا في معالجة أزمة الفائض من بيض المائدة، خاصة أننا ننتج سنوياً ما معدله 100 مليون بيضة، الأمر الذي يؤدي إلى فائض كبير في الكميات يفوق حاجة السوق".

وتابع: "أصبح لدينا حرية تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية والأسواق الدولية، دون قيود، وخاصة التمور وزيت الزيتون والأعشاب الطبية".

وشهدت العلاقة التجارية بين البلدين منذ مطلع الشهر الجاري، إجراءات متبادلة ضد صادراتهما، بعد إعلان إسرائيل وقف استيرادها للمنتجات الزراعية الفلسطينية، دفع الأخيرة لوقف إدخال 5 سلع غذائية إسرائيلية.

وردت إسرائيل على القرار الفلسطيني بمنع تصدير الخضار والفواكه الفلسطينية، عبر الأردن.

الحكومة الفلسطينية قالت، الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار يحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.