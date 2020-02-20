بومبيو في السعودية لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يزور السعودية لتأكيد التزام حكومته بأمن المملكة.

والأربعاء، وصل بومبيو إلى الرياض حيث كان في استقباله الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، سفيرة المملكة لدى واشنطن، وسفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الأربعاء، على "تويتر": "أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة".

وأضاف: "هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة".

وذكرت وسائل إعلام، أن زيارة بومبيو تأتي لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد وحقوق الإنسان كقضية الطبيب السعودي الأمريكي الجنسية الذي لا يزال قيد المحاكمة في المملكة بعد احتجازه قرابة عامين.

وسبق أن بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى بومبيو، دعوه فيها إلى طرح وضع المواطن الأمريكي المعتقل في السعودية الدكتور وليد فتيحي، خلال زيارته إلى المملكة.

جاء ذلك في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أشارت أن الأمريكي من أصل سعودي وليد فتيحي، معتقل في السعودية منذ نحو عامين بدون ذنب، وأن تحرير مواطني الولايات المتحدة في الخارج أولوية مهمة للإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية.

وتم احتجاز فتيحي ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في المملكة.