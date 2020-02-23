الإمارات ترحب بمشاركة فريق إسرائيلي في سباق رياضي اليوم

قالت قناة إسرائيلية إن مسؤولا إماراتيا في اللجنة المنظمة لسباق الدراجات الهوائية الذي ينطلق اليوم الأحد، في إمارة دبي، أعرب في حديث لها عن سعادته بمشاركة فريق إسرائيلي في السباق.

جاء ذلك وفق ما نقلته عن الإماراتي عبد الله عدنان، قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية التي تغطي "طواف الدراجات الهوائية العالمي" الذي تستضيفه الإمارات حتى 29 فبراير/شباط الجاري .

ونقلت القناة عن عدنان قوله: "نرحب بكل الدول، الوفد الإسرائيلي مرحب به هنا، ونحن سعداء وسنكون سعداء لرؤيتهم (الإسرائيليين) أكثر وأكثر".

وبينما لم تؤكد الإمارات رسميا مشاركة إسرائيل في السباق، اكتفت صحف ووسائل إعلام رسمية بالإشارة إلى مشاركة 20 فريقا من أقوى وأهم فرق العالم، بجانب عدد كبير من الهواة، في "الطواف" دون تحديد جنسيات الفرق المشاركة.

في سياق متصل، نقلت القناة ذاتها عن المتسابق الإسرائيلي عومر غولدشتاين إنه يشعر بـ"إثارة شديدة" لمشاركته في السباق المنظم بالإمارات.

وغولدشتاين (32 عاما) هو أحد لاعبي فريق "Israel Startup Nation" الإسرائيلي المشارك في السباق، بحسب ما أوردت السبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن الدراج الإسرائيلي قوله :" التنافس في دولة الإمارات بزي الفريق، هو لحظة رائعة ومثيرة لم تعد حلما بل أصبحت حقيقة".

ونشرت الصحيفة صورا للدراج الإسرائيلي وهو يرتدي قميصا عليه اسم إسرائيل مشيرة إلى أن عبارة "القدس- تل أبيب" كتبت أيضا على القميص بهدف الترويج للسياحة الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، السبت، أن فريقا من بلادها سيشارك في سباق للدرجات الهوائية في الإمارات.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، إلّا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين إسرائيل ودول عربية، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية.