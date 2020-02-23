الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويصيب 3 آخرين عند السياج الحدودي مع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، فلسطينيا، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار، على فلسطينيَين اثنين، صباح الأحد، قرب السياج الأمني، شرق بلدة عبسان، جنوب شرق قطاع غزة، فقتل أحدهما، وأصاب آخر.

وذكر الشهود أن جرافة إسرائيلية، سحبت جثمان الشهيد الذي لم تعرف هويته، بطريقة "مُهينة"، فيما تمكن شبان فلسطينيون من سحب المصاب الثاني، والذي تم نقله إلى المستشفى الأوربي، جنوبي القطاع.

ولم تصدر وزارة الصحة، توضيحا حول حالة المصاب الصحية.

وأوضح شهود العيان، أن الجيش أطلق النار على فلسطينيَين آخرين، كانا يحاولان سحب جثمان الشهيد وجسد المصاب، وأصابهما في قدميهما.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه أطلق النار باتجاه فلسطينيَين اثنين، زرعا عبوة، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة، ورصد إصابتهما، دون مزيد من التفاصيل.