المشروع الاستيطاني الثالث خلال أيام.. 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس

قالت قناة إسرائيلية رسمية، الأحد، إن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ووزارة الإسكان والبناء، بصدد الإعلان خلال أيام عن طرح مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في منطقة جفعات همتوس (بؤرة استيطانية)، جنوبي القدس المحتلة.

وأضافت قناة "كان" إن بلدية القدس، ستصدر خلال أيام بموافقة مكتب نتنياهو ووزارة الإسكان، مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في جفعات همتوس.

وأوضحت أن الحديث يدور عن مناقصات سيتم تنفيذها في المنطقة الخاضعة منذ عام 2014 لـ "تجميد البناء"؛ على خلفية معارضة الولايات المتحدة وألمانيا للبناء عليها آنذاك.

من جانبه، أكد مسؤول كبير ببلدية القدس صحة هذه المعلومات، مضيفا للقناة أن الفرق بين تصريح البناء الذي تم تجميده في 2014 وبين التصريح الحالي، أن هذه المرة هناك مناقصات سيتم تنفيذها خلال أيام وستكون علنية.

والخميس أجرى نتنياهو، جولة في منطقة جفعات همتوس، وقال إن قيود البناء بالمنطقة لم تعد موجودة.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ندد كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل توسيع الاستيطان بالقدس الشرقية المحتلة.

وفي ذات اليوم، كشف نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في "جفعات همتوس" جنوبي القدس الشرقية.

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة، المقررة في 2 مارس/آذار.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي.

ووفقا لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، توجد 13 بؤرة استيطانية غير قانونية في القدس الشرقية.