التحالف السعودي الإماراتي: تدمير زورق حوثي مفخخ مسير عن بعد بالبحر الأحمر

أعلن التحالف السعودي الإماراتي باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بُعد، جنوبي البحر الأحمر، أطلقته جماعة الحوثي من محافظة الحديدة (غرب).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن قوات التحالف البحرية "رصدت، الأحد، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوبي البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر".

وأضاف المالكي أن المليشيا قامت بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتمكنت قوات التحالف البحرية من إعطاب وتدمير الزورق المفخخ.

ولفت إلى أن"هذه العملية الحوثية تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

وأعلن المالكي، أنه تم اكتشاف وتدمير ثلاثة ألغام بحرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر، ليصل عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها حتى حينه إلى 150 لغمًا بحريًا "قامت المليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها".