قوات مدعومة إماراتيا تعتقل قياديين تدعمهما السعودية في عدن اليمنية

اعتقلت قوات مدعومة إماراتيا، السبت، قياديين اثنين في المقاومة الجنوبية تدعمهما السعودية، أثناء اقتحامها فندقا وسط العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقوات المقاومة الجنوبية، تشكيلات عسكرية مسلحة، تقاتل الحوثيين، تنتمي إلى محافظات جنوبية.

وانقسمت تشكيلات المقاومة الجنوبية إلى قسم مؤيد للحكومة الشرعية (المدعومة سعوديا)، وآخر مؤيد للمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا) وتقاتل تحت مسمى "الحزام الأمني".

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن "قوة من الحزام الأمني المدعوم إماراتيا، اعتقلت القياديين أحمد العوسجي، وبجاش الصبيحي، أثناء تواجدهما داخل فندق في منطقة الهاشمي وسط عدن".

وأفادت مصادر في المقاومة الجنوبية، أن القياديين يتواجدان في عدن بناء على طلب سعودي، بغرض تأسيس قوات عسكرية جديدة في المدينة.

وتشهد عدن نفوذا سعوديا متزايدا منذ الإعلان عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، داهمت قوات مدعومة إماراتيا، منزل محمد طاهر - عينته السعودية رئيسا للجنة صرف مرتبات الحزام الأمني- واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وشهدت العاصمة المؤقتة عدن مطلع أغسطس/آب الماضي، قتالا عنيفا بين الطرفين (الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي) انتهى بسيطرة الأخير على المدينة بشكل كامل، وسط اتهامات من الحكومة للإمارات بتدبير انقلاب ضدها على غرار انقلاب الحوثيين في العاصمة صنعاء، أواخر سبتمبر/أيلول 2014.