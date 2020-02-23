وزير الداخلية الليبي: لا نمانع من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية

قال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا، إن بلاده لا تمانع من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية حال طلبت الولايات المتحدة ذلك.

ووفقاً لما ذكرته قناة الأحرار الليبية، السبت، نقلاً عن تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية عن باشاغا قوله: "الروس موجودون في ليبيا ليس من أجل حفتر، وإنما من أجل مصالحهم السياسية في ليبيا وإفريقيا".

وأضاف باشاغا أنهم لن يمانعوا من إقامة الولايات المتحدة قاعدة لها في ليبيا، مبينا أن تلك القاعدة ستساهم في تحقيق السلام في البلاد.

والثلاثاء، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تعليق مشاركته في محادثات جنيف العسكرية (5+5)، بعد قصف مليشيات حفتر، ميناء طرابلس (تجاري).

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إخلاء الميناء من ناقلات الوقود، محذرة من كارثة إنسانية وبيئية في حال تفجير شحنات وقود في هجمات مستقبلية.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.