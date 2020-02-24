أمير قطر يصل العاصمة التونسية على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، زيارة رسمية إلى تونس، تستمر يومين.

وأفادت مصادر صحفية، بأن "أمير قطر وصل مطار قرطاج الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس البلاد قيس سعيّد".

والسبت، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "الأمير تميم، يترأس وفداً رفيعا يضم وزيري الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمالية علي شريف العمادي، في زيارة للبلاد، بناء على دعوة من الرئيس سعيّد".

وتمثل الزيارة "تجسيدا للرغبة المشتركة في دفع العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين"، حسب البيان.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين الرئيس التونسي وأمير قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين لبحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.