إسرائيل تهدد باغتيال قادة في حماس والجهاد الإسلامي

هدد مسؤولون إسرائيليون، مساء الاثنين، باستئناف سياسة الاغتيالات بحق قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة، إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة.

وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خلال جولة أجراها بمدينة أسدود (جنوب) قائلاً "إذا لم يعد الهدوء سيكون الدور عليكم"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حديث للصحيفة ذاتها "أريد أن أقول لكم- لو كنت مكان (زعيم حركة حماس بقطاع غزة يحيي) السنوار، بعدما حدث الليلة، لكنت حذرا، هو يفهم دلالة ذلك".

فيما نقلت قناة "كان" الرسمية عن جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قوله "أؤيد استئناف الاغتيالات بشكل عاجل، لن نذهب إلى معركة واسعة حاليا".

وفي سياق متصل، هدد بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، المعارض، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات وبشن عملية عسكرية برية بقطاع غزة، وصولا إلى احتلال القطاع.

وقال غانتس في حديث للقناة الـ (13) الخاصة "في نهاية الأمر هناك إنذار سياسي أخير لحماس: إما أن نصل إلى تسوية طويلة المدى أو إلى معركة بشروطنا وفي التوقيت الذي نحدده".

وأضاف غانتس إن هناك خطوات للتعامل مع قطاع غزة بينها "الهجمات الشديدة والاغتيالات، مرورا بالاجتياح البري وصولا إلى احتلال القطاع".

وتواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية، تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في مناطق بقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة، يوم الاثنين، تم اعتراض نحو 90 % منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.