البحرين والكويت تكشفان عن أول إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف البيان، أنه "تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورا للعلاج والعزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية".

كما أعلنت الكويت اكتشاف 3 إصابات بفيروس كورونا بين العائدين من إيران.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن الفحوص التي أجريت على القادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بیان إن الحالة الأولى لمواطن كویتي یبلغ من العمر ( 53 عاما) والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاما) والثالثة لم تحدد جنسيته ويبلغ من العمر (21عاماً).

وشددت على أن الحالة الصحیة للمصابین حتى الآن طبیعیة ولم تظھر علیھما أي أعراض للمرض.

وأعلنت الكويت والعراق والأردن وتركيا تعليق رحلات الخطوط الجوية من إيران وإليها وتعليق منح تأشيرات الدخول للإيرانيين في المنافذ الحدودية لها في الوقت الراهن، إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات، في إجراء احترازي منعا لانتشار المرض وحماية لمواطنيها.

وبحسب معطيات حديثة لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 8، والمصابين إلى 43.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.