الجيش الأمريكي يعتقل شيخ عشيرة عراقي بإنزال جوي

قامت قوة أمريكية بعملية إنزال جوي، صباح اليوم، اعتقلت خلالها شيخ عشيرة العبيد في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، وفق ما أعلن ضابط بالشرطة العراقية.

وقال الضابط مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "قوة أمريكية نفذت عملية إنزال جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي، وهو شيخ عشيرة العبيد في ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي".

وأضاف الضابط أن "القوة نقلت الشيخ إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون معرفة التفاصيل أو سبب الاعتقال".

ويعد معدي العبيدي، أحد شيوخ محافظة الأنبار وهو من الشخصيات العشائرية التي حاربت داعش خلال السنوات الماضية.

يذكر أن قوة أمريكية مدعومة بالمروحيات قامت مطلع عام 2018، بقتل 8 من القوى الأمنية العراقية والحشد العشائري بينهم مسؤولون وامرأة وإصابة 11 شخصا آخرين، في تبادل لإطلاق النار، في ناحية البغدادي، فيما كانت شقيقة الشيخ معدي من بين القتلى، الذي اعتقلته القوات الأمريكية اليوم.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق، ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة داعش.