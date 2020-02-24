بيروت.. إضراب المخابز والأفران يؤجج أزمة على شراء الخبز

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الأحد إقبالا شديداً على شراء الخبز على غير المعتاد خشية نفاده من الأسواق بالتزامن مع إضراب مفتوح للمخابز مقرر الاثنين.

ونقل مراسل الأناضول أن الازدحام أمام الأفران كان المشهد الغالب في العاصمة، الأحد، في ظل طلبات شراء بكميات كبيرة.

ووفق المصدر ذلك، شهدت عدة مناطق من بيروت تجمعات احتجاجا على قرار الإضراب المرتقب.

لكن نقيب المخابز والأفران، علي إبراهيم، برر قرار الإضراب المفتوح، قائلا: "المشكلة ليست وليدة اليوم، وإنما منذ أكثر من 7 أشهر".

وأوضح: "الدولار بات يُحسب في السوق السوداء بألفين و400 ليرة لبنانية، وتسعيرة ربطة الخبز التي نبيعها في السوق هي 1500 ليرة لبنانيّة، وهذا الأمر غير عادل على الإطلاق".

وتابع: "المشكلة أيضا أن جميع المواد التي نستخدمها في صناعة الخبز ارتفع سعرها أضعافا، ونحن نتحمل هذا الغلاء على حسابنا ولا أي مسؤول يتحمل مسؤوليته".

كانت الجمعية العمومية لـ"اتحاد نقابات المخابز والأفران" أعلنت في وقت سابق تنظيمها إضرابا مفتوحا اعتبارا من الاثنين، إذا لم تتحقق مطالبهم بدعم القمح، والإبقاء على وزن وسعر ربطة الخبز.

ويعاني لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء 2400 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، فيما يغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.