نتنياهو: قيادي كبير بالجهاد الإسلامي كان هدف الغارة على دمشق

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن أن الهدف من الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، مساء أمس، كان قياديا كبيرا بالجهاد الإسلامي ولكنه نجا.

جاء ذلك في حديث لـ نتنياهو، الاثنين،

وأضاف: "هم يعلمون أنهم يهاجموننا ونحن مستعدون لمهاجمتهم والقضاء عليهم".

ولوح نتنياهو مجددا بالحرب على قطاع غزة وقال: "قد لا يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى حملة في غزة، لكنني لا أسارع إلى الحرب".

وأضاف: "أنا رجل أعمل بحزم، الحرب هي الملاذ الأخير ولكن قد لا يكون هناك مهرب منها".

وأشار نتنياهو إلى أنه في حال تم شن حرب على غزة "فإنها ستكون أكبر" من سابقاتها.