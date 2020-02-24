هل اعتقلت السلطات السعودية الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية؟

تداولت وسائل إعلام سعودية، اليوم، أنباء عن اعتقال داود الشريان، الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية.



وقال حساب "معتقلي الرأي" وهو تجمع حقوقي سعودي معارض، على "تويتر"، "أنباء عن اعتقال الإعلامي داود الشريان بعد اختفائه منذ مطلع فبراير الجاري"، دون ذكر تفاصيل أخرى.



ووفقاً لموقع "معتقلي الرأي"، فإن الشريان قد أعفي من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في سبتمبر/ أيلول 2019 الماضي.



وكان حساب "عاجل السعودي" المقرب من أجهزة صنع القرار في السعودية نشر على تويتر تغريدة عن اعتقال الشريان إلا أنه حذفها بعد وقت قليل من نشرها.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول ما تم تداوله حول اعتقال الشريان.



وأثار الإعلامي السعودي، داود الشريان، جدلا كبيرا خلال برنامجه "ما حنا بساكتين" على قناة SBC الرسمية، لأنه كان يحاكي قضايا "حساسة"، مثل هروب السعوديات والأجنبيات المتزوجات من سعوديين والمخدرات والخدمات الاجتماعية، وغيرها.



وبعد عرض كل حلقة من هذا البرنامج، كانت تظهر ردود الفعل الغاضبة من السعوديين عبر موقع "تويتر".