واشنطن تحض رئيس الوزراء العراقي المكلف على حماية قواتها

حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد رئيس الوزراء العراقي المكلف على حماية الجنود الأميركيين وتلبية مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ أشهر، وذلك قبل يومين من تصويت برلماني لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وفي أول تعليق أميركي بخصوص محمد علاوي منذ تكليفه في الأول من شباط/ فبراير، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة تدعم أن يكون العراق "قويا وسياديا ومزدهرا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتيغوس في بيان إن بومبيو "شدد على واجب العراق حماية الولايات المتحدة ودبلوماسيي التحالف وعناصره ومنشآته".

وتحدث بومبيو مع علاوي بشأن "ضرورة أن تضع الحكومة العراقية المقبلة حدا لقتل المتظاهرين وتحقيق العدالة للذين قتلوا وجرحوا وتلبية مظالمهم المشروعة"، وفق المتحدثة.

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي قد أعلن أمس الأحد عن الدعوة لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

ورفض بومبيو طلبا من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إرسال وفد لمناقشة سحب القوات وقال علنا إن العديد من القادة العراقيين طلبوا في مجالس خاصة أن تبقى القوات الأميركية.