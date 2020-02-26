السعودية تسمح للنساء بلعب كرة القدم

ينطلق في المملكة السعودية أول دوري للسيدات في كرة القدم، على أن يبدأ الشهر المقبل، وفق ما أعلن رئيس الاتحاد السعودي خالد بن الوليد آل سعود.

هذا وقد استحدثت السعودية أمس ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة، في خطوة تدعم سياسة الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيما استثمرت المملكة في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات في قطاعي السياحة والرياضة أملا في استقطاب الزوار الأجانب والمستثمرين بهدف تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي أنّ الموسم الأول من الدوري سيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق، وأشار إلى أنّه سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام وسيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية.

وتابع أن ذلك سيتبعه مباراة نهائية سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. وأكّد أنه سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال (133 ألف دولار) للفريق الفائز.

وأعلن الاتحاد توفير ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في آذار/مارس مع "وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة".

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن المديرة التنفيذية للاتحاد شيماء الحصيني قولها إن "تمكين المرأة يكون عبر تبني برامج كهذه، مثل دوري كرة القدم للسيدات الذي له انعكاس شديد الإيجابية على صحة المرأة ولياقتها البدنية".

وتشهد البلاد انفتاحا اجتماعيا وثقافيا غير مسبوق، علما أن الرياض لا تزال تواجه اتهامات من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بقمع ناشطات قدن لسنوات حراكا يدعو لتغيير وضع النساء في المملكة.