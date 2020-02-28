الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان

دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إسرائيل إلى وقف إنشاء الوحدات الاستيطانية في المنطقة المعروفة بـ "E1" بالضفة الغربية.

وأفاد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد، جوزيف بوريل، في بيان نشره الجمعة، أن إنشاء الوحدات الاستيطانية مخالف للقانون الدولي.

من جهته، عبر وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفين، في تغريدة على تويتر، عن قلقه العميق من المخططات الإسرائيلية لإنشاء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته بناء 3 آلاف و500 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة بـ "E1" في القدس الشرقية المحتلة.

وأوضحت وزيرة البناء والإسكان الإسرائيلية يفعات شاشا بيتون، أن الحكومة تخطط لبناء 46 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وحسب معلومات منظمة "السلام الآن" لحقوق الإنسان، توجد الآن في القدس الشرقية المحتلة 13 وحدة استيطانية غير قانونية وفي الضفة الغربية 253.

ووفقاً للقانون الدولي تعتبر جميع الوحدات الاستيطانية اليهودية الواقعة في الأراضي المحتلة غير قانونية.