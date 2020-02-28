الجيش التركي يحيد 11 عنصرا للنظام في قصف بمسيرات على مواقع في في معرة النعمان

قصفت طائرات تركية مسيرة، مواقع قوات جيش النظام في المنطقة الممتدة من معرة النعمان وصولا إلى سراقب على طريق m5، ما أدى إلى تحييد ما لا يقل عن 11 عنصرا في صفوف جيش النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت القوات التركية، المنطقة ذاتها بالمدفعية من قبل قواتها البرية المنتشرة هناك، بالتزامن مع استهداف طائرات استطلاع تركية محملة بالذخيرة مواقع تابعة للجيش السوري في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار رد الجيش التركي على استهداف غارة شنها النظام على مواقع للجيش التركي أدت إلى استشهاد 33 من عناصره وإصابة 32 آخرين.