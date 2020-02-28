يوم للديمقراطية العربية في تونس

عاشت تونس لحظة تاريخية اليوم حيث قامت حكومة تصريف الأعمال بتسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة الجديدة.

وفي هذا، أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي يوسف الشاهد بعملية تسليم السلطة قائلا "نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات التداول السلمي للسلطة".

وجرت مراسم التسليم، الجمعة، في دار الضيافة بقرطاج في تونس العاصمة.

وقال الشاهد الذي خلفه في الكرسي إلياس الفخفاخ: "نسلم الأمانة بعد أكثر من 3 سنوات ونصف قضيتها على رأس هذه الحكومة، وأنا فخور أنه كانت لدي فرصة لخدمة تونس في فترة حساسة تحملت فيها المسؤولية".

وأضاف "نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات مسار الانتقال الديمقراطية، لحظة التداول السلمي للسلطة".

وتابع الشاهد "كانت فترة صعبة مرت بها بلادنا بأزمة كبيرة على مختلف المستويات."

وأشار إلى أن "تونس تجاوزت في هذه المرحلة الظروف الصعبة وأن شبح الإفلاس أصبح وراءنا."

وأوضح "مع نهاية عهدتنا يشهد الوضع الأمني تحسنا كبيراً وبلادنا بدأت تكسب الحرب على الإرهاب وتنتصر عليه وعلى كل من ينظر للعنف والخراب والدمار".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة الجديد الفخفاخ أنه يأمل "خلق الاستقرار بالبلاد والعمل بمعية فريقه على بناء تونس ديمقراطية حتى تكون بلد حريات قوية باقتصادها وعادلة اجتماعيا".

وتابع في كلمته خلال حفل التسليم "لدينا مشروع وحلم لتونس ونأمل أن نتعاون جميعا من أجلها."

والخميس، أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية خلال موكب أشرف عليه رئيس البلاد قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.

وصوت البرلمان التونسي، في ساعات مبكرة من الخميس، بالأغلبية، على منح الثقة لحكومة الفخفاخ.