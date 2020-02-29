استشهاد جندي تركي في إدلب والجيش يحيد 56 عنصرا من قوات النظام

استشهد جندي تركي وجرح اثنان آخران بنيران مدفعية النظام السوري في إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن الجيش التركي واصل ضرب أهداف النظام في المنطقة.

وقالت الوزارة أنها قامت بتحييد 56 جنديا من قوات النظام،إضافة إلى تدمير ثماني دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس مدافع هاوتزر وقاذفات صاروخية.

فيما حيدت القوات التركية أحد عشر جنديًا من قوات نظام الأسد في غارات جوية تركية بطائرات مسيرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات وقعت في المنطقة الواقعة بين بلدتي معرة النعمان وسراقب على الطريق السريع M5 الاستراتيجي في محافظة إدلب.

ويشكل M5 العمود الفقري للطرق السريعة في سوريا ، ويربط محور حلب الاقتصادي بالمدن الوسطى في حماة وحمص ، والعاصمة دمشق والحدود الأردنية جنوبًا. وقال المرصد إن المدفعية التركية استهدفت المنطقة بشكل مكثف.

وكانت القوات المسلحة التركية قد ضرب أهداف نظام الأسد في جميع أنحاء سوريا في أعقاب غارات النظام الجوية التي أدت إلى استشهاد 33 جنديًا تركيًا في إدلب يوم أمس الخميس.