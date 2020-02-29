قطر تعلن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لإيران لمكافحة فيروس كورونا

عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه أمير قطر بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حسب وكالة الأنباء القطرية.

كما أعرب آل ثاني عن تضامن الدوحة مع طهران جراء إصابة المئات في إيران بالفيروس.

من ناحية أخرى، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وارتفع عدد الوفيات في إيران جراء "كورونا"، السبت، إلى 43 ، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات 593 حالة، حسب وزارة الصحة في البلاد.

ومن بين المصابين بالفيروس 5 نواب في البرلمان الإيراني من أصل 100 فحصت عينات منهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.